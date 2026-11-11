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Deklarata e ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, se Qeveria e Kosovës tani është më e gatshme për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, vazhdon të nxitë reagime të shumta.
Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe ish-deputeti i PDK-së, Ardian Kastrati, i cili në emisionin “DPT te Fidani” ka komentuar deklaratat e Rashiqit dhe qëndrimin e Qeverisë së Kosovës ndaj Asociacionit.
Kastrati e cilësoi Rashiqin si ministër kukull, duke thënë se deklaratat e tij për këtë çështje pasqyrojnë qëndrimin e kryeministrit, Albin Kurti.
“Ky Nenad Rashiqi është vetëm një ministër kukull aty. Nenad Rashiqi është goja e Albin Kurtit sa i përket këtij relacioni specifik që e kemi në kuadër të procesit të dialogut në raport me Serbinë”, deklaroi Kastrati.
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