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Deputeti i LDK-së, Ukë Rugova ka arritur në Kuvendin e Kosovës, pak para nisjes së seancës plenare, ku pritet të miratohet Deklarata e Përbashkët për Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë.
I pyetur nga gazetarët nëse do ta votojë këtë Deklaratë, Rugova u përgjigj shkurt, transmeton Klankosova.tv.
“Te shohim me GP jemi duke shkuar në mbledhje, por patjetër që duhet me e votu, por ta shohim se si po koordinohet teksti një herë”, tha ai për gazetarët.
Pos tjerash, ai u pyet rreth çështjes së presidentit, për çka tha se është mirë që të zgjidhet kryetari i vendit, sipas tij, “që të shmangen zgjedhjet për hir të popullit dhe për hir të miqve tanë ndërkombëtarë”.