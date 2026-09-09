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Termi “populli serb” u përdor nga deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq edhe pesë vjet më parë, gjatë propozimit për nënkryetar të Kuvendit.
E njëjta gjuhë, e i njëjti formulim po del se u përdor edhe këtë të mërkurë.
Igor Simiqit të Listës Serbe, atëbotë nuk i reagoi kush kur komunitetit serb, iu pati referuar si populli serb.
Por, kur e njëjta fjali u përdor këtë 9 shtator, ngjalli pakënaqësi.
Këso shkeljesh, siç pretendon, duket se bëri edhe vetë kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, 26 korrikun e 2018-tës.
Kjo formë deklarimi është jokushtetuese edhe për njohësit e ligjit, që sipas tyre, për këtë veprim, mund të ketë edhe pasoja ligjore.
Bazuar në legjislacionin në fuqi, varësisht nga klasifikimi i veprës, kjo dënohet në formë të gjobës ose edhe burgimit.