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Deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq nuk foli pasi që seanca për konstituimin e Kuvendit u shty për të premten.
Derisa, jashtë nuk foli, ajo çka ai tha brenda u bë shkak që krejt procesi të bllokohet.
Gjithçka nisi kur ai propozimin për nënkryetar të Kuvendit e përdori termin “Në emër të popullit serb”.
Si rezultat i kësaj që deputeti i Listës Serbe e nxori nga goja tentimi për t’i zgjedhur vartësit e Albulena Haxhiut dështoi e u shtye për 48 orë.
Ky vendim, sipas kryeministrit në detyrë, u mor ngase Sllavko Simiq e shkeli aktin juridik më të lartë të Republikës.
Veç këtë mënyrë të propozimit, Simiqi po del se nuk e ka “sefte”.
Bile nga Partia Demokratike e Kosovës thonë se Vetëvendosje krejt këtë po e përdor veç si arsye që të mos i japin shtetit institucione.
Njëjtë po mendon edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti.
E një bashkëpartiake e Hotit, Vjosa Osmani është e prerë për votën kundër deputetit të LS-së.
Me të Osmanit jo, veç Simiq me votat e deputetëve të legjislaturës së kaluar ishte bërë nënkryetar i kuvendit të Kosovës e cila pati zgjatur pak muaj.