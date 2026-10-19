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Analisti politik Frrok Çupi ka deklaruar në emisionin e mëngjesit “Ora 7” në Klan Kosova se disa nga protestuesit në Shqipëri kanë ardhur nga jashtë vendit, duke përmendur Italinë dhe Rusinë.
Sipas tij, ata aktualisht janë nëpër burgje.
"Kemi filluar të kuptojmë që dje kur janë kapur ata që janë me maska dhe janë të panjohur dhe kur janë pyetur, kur janë intervistuar.... po pikërisht disa prej tyre janë zbuluar ata që janë kapur, disa janë të huaj, sigurisht vijnë nga jashtë për të marrë pjesë në dhunën kundër vendit, kundër qytetit", deklaroi Çupi.
"Janë të huaj, nacionalitete të huaja. Tani ata janë nëpër Komisariate, janë nëpër burgje. ka nga Italia, ka nga Rusia... nuk i mbajtja mend të gjitha nacionalitetet se isha i pavëmendshëm për këtë gjë. Ne tani kemi të bëjmë me një agresion kundër Shqipërisë", theksoi ai në Klan Kosova.