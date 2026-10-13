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Ekipet teknike janë duke punuar në terren për sanimin e defektit në rrjetin e ujësjellësit te Pallati i Rinisë në Prishtinë.
Defekti është shkaktuar në një gyp me diametër 350 milimetra, ndërsa si pasojë e tij, një pjesë e madhe e qytetit ka mbetur pa furnizim me ujë, transmeton Klankosova.tv.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se ekipet janë angazhuar për riparimin e gypit dhe normalizimin e furnizimit me ujë.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë punën intensive të ekipeve teknike për sanimin e defektit.
Deri në përfundimin e punimeve, furnizimi me ujë në zonat e prekura mund të mbetet i ndërprerë.