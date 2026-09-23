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Gjykata Kushtetuese e ktheu ne binarë ligjshmërie konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve.
Kështu deklaroi analisti politik Ilir Deda, përmes një postimi në Facebook transmeton Klankosova.tv
“Gjithashtu, e prishi matematikën e zgjedhjeve për 27 dhjetor”, tha ai.
“Tash që gjithçka është e qartë, po presim të shohim a ka çfarëdo mundësie për çfarëdo përbashkimi në këtë situatë – më të vështirën në këto 15 vjetët e fundit”, theksoi analisti.
LVV u akuzua nga disa parti opozitare se po tenton të shtyjë datën e zgjedhjeve deri në fund të dhjetorit kur e sheh të përshtatshme për të.
Me anë të vendimit të publikuar sot, Gjykata Kushtetuese thotë se Kuvendi është i konstituuar, por tha se është konstituuar jashtë afatit kushtetues.
Derisa për presidentin u tha se ka nisur të rrjedhë që nga 8 gushti.
Kushtetuesja thekson se zgjedhja e kreut të shtetit përfundon më 6 tetor.
Derisa për formimin e Qeverisë më 13 shtator, në vendim thuhet se është kushtetues.