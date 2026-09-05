Lajmet e fundit
Një person është arrestuar në Deçan, pasi dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje me një person tjetër ka ekspozuar armë.
Rasti ka ndodhur më 4 shtator, në vendin e quajtur “Uji i Thartë”, ku viktima ka njoftuar Policinë për incidentin, raporton klankosova.tv.
Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kanë takuar të dyshuarin. Gjatë kontrollit, tek ai janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë ajrore dhe një brisk.
I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit nga hetuesit në prani të avokatit mbrojtës, me urdhër të prokurorit të shtetit është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.