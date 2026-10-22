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Të shtëna me armë zjarri janë raportuar në Deçan, ku dyshohet se plumbat janë shkrepur në drejtim të disa personave.
Sipas burimeve të gazetares së Klan Kosovës, Altiana Zogaj, fillimisht personat e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa arma që dyshohet se është përdorur në rast është gjetur aty, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, sipas të njëjtave burime, pak më vonë është arrestuar personi i dyshuar.
Bazuar në këto burime, motiv i të shtënave ka qenë një mosmarrëveshje e mëhershme.
Deri më tani, nuk ka informacione të konfirmuara për persona të lënduar, derisa Klankosova.tv është në pritje të përgjigjeve nga autoritetet kompetente.