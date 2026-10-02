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Juventusi i Luciano Spallettit është mposhtur nga Cremonese në një ndeshje miqësore të zhvilluar në Continassa.
Bardhezinjtë zbritën në fushë me vetëm tetë lojtarë të ekipit të parë, ndërsa në pjesën e dytë erdhi momenti i veçantë për dy emra të rinj. Në fushë u aktivizuan djemtë e Paolo Monteros dhe Claudio Marchisios, duke bërë debutimin e tyre me ekipin e parë të Juventusit.
Një mundësi e rëndësishme për të rinjtë, në një sfidë që shërbeu edhe për t’i dhënë minuta lojtarëve që kishin më pak hapësira.