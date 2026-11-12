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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka bërë të ditur se në Kuvendin e Kosovës është ftuar debat për çështjet që lidhen me sektorin energjetik.
Përmes një postimi në Facebook, ai tha se diskutimi do të përqendrohet te dështimet në planifikimin energjetik, rritja e barrës financiare për qytetarët dhe mungesa e sigurisë afatgjatë të furnizimit me energji elektrike.
“Sot, në Kuvend kemi ftuar debat mbi dështimet në planifikimin energjetik, rritjen e barrës financiare për qytetarët dhe mungesën e sigurisë afatgjatë të furnizimit me energji elektrike në Kosovë”, ka shkruar Ramadani, transmeton Klankosova.tv.