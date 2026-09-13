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Trajneri i Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, nuk e fshehu zhgënjimin me Mathys Tel pas barazimit 0-0 ndaj Evertonit.Pas përfundimit të ndeshjes, De Zerbi shkoi menjëherë te sulmuesi francez për t’i dhënë disa udhëzime të drejtpërdrejta lidhur me paraqitjen e tij.
“Shkova direkt tek ai sepse isha i frustruar. E futa në lojë me një udhëzim shumë të qartë: të bëjë vrapimet, të lëvizë mbrojtësit, të sulmojë hapësirat dhe t’u japë mundësi shokëve të skuadrës”, deklaroi De Zerbi.
Sipas trajnerit italian, Tel nuk e zbatoi atë që i ishte kërkuar dhe ishte shumë statik në fazën ofensive.
“Kur hyri në fushë, nuk pashë mjaftueshëm nga këto. Ishte shumë statik. Po priste që loja të vinte tek ai, në vend që të bënte diçka për ta ndryshuar atë”, u shpreh ai.
De Zerbi tha se i kishte kërkuar sulmuesit të ishte më aktiv, sidomos në një moment kur Tottenham po kërkonte golin e fitores.
“I thashë drejtpërdrejt: ‘Nuk mund të hysh në një ndeshje të tillë dhe të zhdukesh. Kam nevojë të lëvizësh. Kam nevojë t’i bësh mbrojtësit të mendojnë’”, tregoi trajneri.
Ai theksoi se problemi nuk ishte një gabim teknik i Telit, por mungesa e zbatimit të detyrave taktike.
“Nuk jam i zemëruar sepse bëri një gabim. Jam i zemëruar sepse nuk bëri atë që i kërkova të bënte”, tha De Zerbi.