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Roberto De Zerbi ka folur me tone të forta për karakterin dhe reagimin e skuadrës së tij, duke theksuar rëndësinë e përballimit të situatave të vështira në futboll.
“Unë e putha Bentancurin në dhomat e zhveshjes. Futbolli është karakter”, u shpreh trajneri italian, duke dhënë një mesazh të qartë për rëndësinë e personalitetit dhe unitetit brenda ekipit.
De Zerbi u ndal edhe te situata e krijuar pas kartonit të kuq, duke theksuar se skuadra duhet të dijë të përballet edhe me momente të tilla. “Më pëlqen situata në të cilën ishim me kartonin e kuq. Na duhet të përballemi me situata të tilla”, deklaroi ai.
Në fund, trajneri theksoi se skuadra nuk e ka pranuar humbjen dhe se duhet të reagojë në çdo mënyrë të mundshme. “Ne nuk e kemi pranuar humbjen. Duhet të reagojmë në çdo mënyrë që mundemi. Kjo është një mënyrë e keqe, nuk është mënyra e duhur”, përfundoi De Zerbi.