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Trajneri i Tottenhamit, Roberto De Zerbi, ka shkaktuar reagime të ashpra duke pretenduar se në Itali, me dy ndeshje pa pësuar gola, ai do të konsiderohej "trajneri më i mirë".
Megjithatë, skuadra e tij është ende pa fitore dhe renditet në vendin e 17-të në Premier League pas katër xhirove, shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
Spurs u ndalën në një barazim 0-0 në shtëpi me Evertonin të shtunën, barazimi i tyre i dytë radhazi pa gola pas një humbjeje 0-0 në Nottingham Forest. Ata e hapën sezonin me një humbje 3-0 në Brentford dhe një humbje 2-0 në Newcastle në fund të gushtit.
Fitorja e tyre e vetme e sezonit erdhi në Kupën EFL kundër Charlton Athletic. Ekipi i League Two luajti me dhjetë lojtarë të rinj krahasuar me formacionin e tyre fillestar, me De Zerbi që fuste në fushë skuadrën e tij më të fortë.
Pas barazimit të së shtunës me Evertonin, De Zerbi u përpoq të përqendrohej në aspektet pozitive në një bisedë me median. Ai theksoi se Tottenham nuk ka pësuar gol në dy ndeshje radhazi, por nuk përmendi se skuadra e tij ende nuk ka shënuar në kampionat këtë sezon.
"Në Itali, për shembull, do të isha trajneri më i mirë tani, apo jo? Dy ndeshje, zero gola të pësuar. Apo nuk është e vërtetë kjo? Çfarë do të shkruani nesër? Që nuk pësuam gol apo që nuk shënuam?" u tha De Zerbi gazetarëve.