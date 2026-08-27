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Trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente ka reaguar ashpër për përplasjen mes lojtarëve të Argjentinës dhe Spanjës pas finales së Botërorit.
“Duhet të shmangni pamje të tilla kur ju shikojnë më shumë se dy miliardë njerëz”, deklaroi ai.
Trajneri spanjoll theksoi se futbollistët e tij ishin “viktimat” e situatës.
Sipas De la Fuentes, asnjë prej lojtarëve të Spanjës nuk kishte lidhje me konfrontimet.
Ai kërkoi më shumë përgjegjësi dhe shembull pozitiv nga futbollistët në raste të tilla.