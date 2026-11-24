Lajmet e fundit
Mesfushori i Barcelonës, Frenkie de Jong, ka folur për gjendjen e skuadrës para ndeshjes me Sabahun në Ligën e Kampionëve, duke prekur edhe mungesën e Lamine Yamalit, raportet me trajnerin Hansi Flick dhe ambiciet për këtë sezon.
Holandezi tha se ndihet mirë pas periudhës së vështirë me lëndime dhe se raportet me Flickun janë të mira. Ai theksoi se pozita e tij e preferuar është mesfusha, por është i gatshëm të luajë edhe në mbrojtje nëse ka nevojë skuadra, shkruan Barca Universal.
Duke folur për Yamalın, De Jong pranoi se mungesa e tij do të ndihet, por beson se Barcelona ka cilësinë e duhur për të fituar edhe pa yllin spanjoll.
Sa i përket Ligës së Kampionëve, ai tha se fitimi i këtij trofeu mbetet objektiv i Barcelonës, ndërsa e cilësoi PSG-në si favoriten kryesore, transmeton Klankosova.tv.
De Jong gjithashtu vlerësoi se Barcelona duhet të përmirësohet, por ka besim se mund të konkurrojë për trofeun më të rëndësishëm evropian për klube.