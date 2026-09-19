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Një sy gjumë i shkurtër pasdite mund të rikthejë energjinë dhe të përmirësojë humorin, veçanërisht pas një gjumi të keq natën. Megjithatë, nuk ka rëndësi kur vendosni të flini gjumë, pasi gjumi shumë vonë mund të ndikojë negativisht në gjumin tuaj të natës. Neuroshkencëtarja dhe studiuesja Dr. Chelsie Rohrscheib shpjegoi pse koha e gjumit është kaq e rëndësishme.
Koha më e keqe për të fjetur gjumë është pas orës 16:00 pasdite, thotë Rohrscheib. Edhe pse mund të ndiheni veçanërisht të lodhur rreth orës 16 ose 17 pasdite, të flesh në këtë kohë mund të prishë ritmin natyror të trupit tuaj dhe ta bëjë më të vështirë të biesh në gjumë natën.
"Truri po monitoron vazhdimisht se sa gjumë i nevojitet për rikuperim dhe funksione të tjera biologjike", shpjegon Rohrscheib për EatingWell. Gjatë ditës, nevoja e trupit për gjumë rritet gradualisht, ose i ashtuquajturi borxh gjumi, i cili kompensohet gjatë natës.
Gjumi i vonë mund ta bëjë më të vështirë të flesh natën
"Truri po monitoron vazhdimisht se sa gjumë i nevojitet për rikuperim dhe funksione të tjera biologjike", shpjegon Rohrscheib. "Kur bën një sy gjumë vonë pasdite, po e shlyen një pjesë të atij borxhi shumë herët. Kjo mund ta mashtrojë trurin tënd duke e bërë të mendojë se nuk ka më nevojë për gjumë, duke e bërë më të vështirë të biesh në gjumë ose të zgjohesh më shpesh gjatë natës", shton ai, transmeton Klankosova.tv.
Nëse ke nevojë për një sy gjumë pasdite, Rohrscheib rekomandon ta mbash atë midis 20 dhe 30 minutave për të të ndihmuar të qëndrosh në një fazë të lehtë gjumi. Ai gjithashtu këshillon të monitorosh ndikimin e syve të tu në gjumin tënd të natës. Problemet me rënien në gjumë, zgjimi i shpeshtë gjatë natës, zgjimi shumë herët në mëngjes ose gjumi i shqetësuar mund të tregojnë se sythet e tua po të shkaktojnë probleme.
Një nevojë e përditshme për të fjetur gjumë mund të tregojë gjithashtu një problem me gjumin tënd të natës. "Nëse ke nevojë të flesh gjumë çdo ditë, ndoshta është një shenjë se nuk po fle mjaftueshëm ose cilësinë e gjumit tënd natën", vëren Rohrscheib. Në këtë rast, ai rekomandon të flasësh me mjekun tënd dhe të mbash një ditar se kur fle gjumë, kur shkon në shtrat dhe kur zgjohesh mund të të ndihmojë në zbulimin e një shkaku të mundshëm.