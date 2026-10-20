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Ish-deputeti i Aleancës dhe ish-komandanti i UÇK-së, Daut Haradinaj, ka kujtuar Skënder Rexhahmetajn, i njohur si Komandant Kulla, në 14-vjetorin e ndarjes së tij nga jeta.
Në një postim në Facebook, Haradinaj e ka cilësuar Rexhahmetajn si një nga burrat më të mirë të Isniqit, duke vlerësuar qëndresën, vizionin për çlirim dhe ndershmërinë e tij.
“…Skënder Rexhahmetaj përfaqësonte sinonimin e kullave të Isniqit e Dukagjinit për qëndresën dhe vizionin e tij për çlirim. Edhe pse vitet kalojnë, kujtimi për vlerat dhe ndershmërinë e tij mbetet i freskët për këtë burrë të Dukagjinit”, shkroi Haradinaj./Klankosova.tv