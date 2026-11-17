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Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xhuliana Nura, është bërë nënë e binjakëve, duke përjetuar një nga momentet më të veçanta të jetës së saj.
Ajo nuk i ka zbuluar ende emrat e tyre, por përmes një videoje të publikuar në Instagram, ka zbuluar datën kur do t’i prezantojë për herë të parë fëmijët e saj për publikun.
“Emrat e fëmijëve publikohen më datën 28 nëntor. Për mu është shumë datë e rëndësishme edhe për krejt shqiptarët dhe për krejt ne që e dimë historinë tonë… Më datën 28 nëntor publikohen fotot dhe emrat”, ka thënë Xhuli në Instagram Story.
Kujtojmë se ish-banorja ka ardhur deri te shtatzënia përmes metodës IVF, një proces për të cilin kishte folur edhe më herët publikisht.