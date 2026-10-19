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Big Brother VIP Kosova 5 tashmë ka konfirmuar zyrtarisht nisjen e sezonit të ri, ndërsa publiku po pret të mësojë se cilët personazhe do të bëhen pjesë e shtëpisë më të komentuar në vend.
Me afrimin e sezonit të ri, kanë nisur edhe spekulimet për emrat që mund t’i bashkohen spektaklit. Në mesin e personazheve për të cilët po flitet janë edhe Marjani dhe Pranvera.
A do ta shohim çiftin brenda shtëpisë së BBVK-së, apo gjithçka do të mbetet vetëm në kuadër të spekulimeve?
Ndiqni diskutimin e gazetarëve në emisionin “Ora 7” për më shumë detaje: