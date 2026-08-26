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Sundari, 61 vjeçe, dhe partneri i saj Maxi, 35 vjeç, kanë një diferencë prej 26 vitesh në moshë, por kjo nuk ka qenë pengesë për lidhjen e tyre.
Çifti nga Argjentina u takua 18 muaj më parë në një ceremoni kakaoje dhe që atëherë janë bashkë. Sundari thotë se sekreti i lidhjes së tyre është hapësira personale. Ata jetojnë të ndarë dhe takohen kryesisht gjatë fundjavave, shkruan Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
“E dua kohën time. Kam qenë e martuar dhe kam jetuar me partnerin për 20 vjet. Tani më pëlqen të kem një të dashur”, ka thënë ajo.
Maxi tregon se u mahnit që në takimin e parë dhe se mosha e Sundarit nuk e bëri të ndryshonte mendim.
“Kur më tha se ishte 60 vjeçe, nuk ndjeva aspak refuzim. Përkundrazi, u entuziazmova edhe më shumë”, ka rrëfyer ai.
Të dy thonë se lidhja e tyre ka gjetur edhe mbështetjen e familjeve, përfshirë nënën e Maxit dhe dy djemtë e Sundarit./Klankosova.tv