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Nga 14 në 13. Kaq është rënia e numrit të viktimave të identifikuara të trafikimit brenda vitit në Kosovë, krahasuar me atë paraprak.
Kjo u evidentua në raportin e ri të Departamentit Amerikan të Shtetit për këtë fenomen, ku sipas të njëjtit, të gjitha viktimat ishin femra dhe ishin shfrytëzuar nga marrësit për trafikim seksual, raporton Klan Kosova.
E pikërisht për këta të fundit, dokumenti vë në pah mangësi të insitucioneve.
Kritika ka edhe për angazhimin e shtetit për mbrojtjen afatgjatë të viktimave.
Sa i përket formave të rekrutimit, DASh-i thekson se gratë dhe vajzat joshen përmes premtimeve të rreme.
Përveç viktimave vendore, trafikantët shfrytëzojnë edhe gra dhe vajza nga vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Moldavinë, Malin e Zi, Rumaninë dhe Serbinë. /Klankosova.tv