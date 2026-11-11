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Kombëtarja e Kosovës ka vazhduar sot me përgatitjet për ndeshjen kundër Izraelit, duke zhvilluar seancën e tretë stërvitore nën drejtimin e përzgjedhësit, Franco Foda.
Federata e Futbollit të Kosovës ka ndarë fotografi nga kampi stërvitor, ku gjatë së mërkurës, yjet e Kombëtares janë parë të motivuar.
“Pas stërvitjes, futbollistët Lindrit Kamberi dhe Milot Avdyli u shprehën të kënaqur me ecurinë e përgatitjeve, teksa shprehën optimizëm se të shtunën do të korrin rezultat pozitiv.”, thuhet në njoftimin e FFK-së.
Aty thuhet se “Dardanët” po vazhdojnë përgatitjet me përkushtim dhe besim me synimin për të dhënë më të mirën në dy sfidat e fundit për këtë vit. /Klankosova.tv