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Futbollistët e Kombëtares së Kosovës kanë zhvilluar seancën e fundit stërvitore në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinës, para se të udhëtojnë drejt Irlandës.
Përgatitjet kanë nisur për ndeshjen e fundit të këtij edicioni në Ligën e Kombeve, kundër Irlandës, pas barazimit të djeshëm me Izraelin.
Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar fotografi nga stërvitjet dhe atmosfera në kampin dardan, para ndeshjes së rëndësishme të së martës.
“Në stërvitjen e zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri”, përzgjedhësi Franco Foda kishte në dispozicion 13 futbollistë, ndërsa lojtarët që ishin titullarë ndaj Izraelit zhvilluan seancë rigjeneruese në palestrën e hotelit.”, thuhet në njoftimin e FFK-së.
Ndërkohë, Dardanët pasditen e sotme udhëtojnë drejt Dublinit, ku të martën do të përballen me Irlandën në një sfidë vendimtare për pozitën e dytë në grup. /Klankosova.tv