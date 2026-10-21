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Kombëtarja e Kosovës në konkurrencën e femrave ka avancuar për dy pozita në renditjen më të re të FIFA-s, duke u pozicionuar në vendin e 83-të në ranglistën botërore.
Sipas njoftimit të FFK-së, në renditjen e publikuar të martën, Kosova ka shënuar përparim krahasuar me renditjen e 16 qershorit, kur ishte në vendin e 85-të. Në prill, Kombëtarja ishte renditur e 81-ta.
Ky avancim vjen pavarësisht dy humbjeve në ndeshjet e “play-off”-it kualifikues për Kampionatin Botëror, ku Kosova u përball me Austrinë. Pozita e kundërshtarit dhe rezultatet e kombëtareve të tjera kanë ndikuar në ndryshimet e renditjes.
Austria, megjithëse i fitoi të dyja ndeshjet ndaj Kosovës, ka rënë për dy pozita në ranglistën e FIFA-s.
Në krye të renditjes botërore vazhdon të jetë Spanja, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. /Klankosova.tv