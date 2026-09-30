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Finalja e Superkupës në basketbollin kosovar mes Trepçës e Bashkimit ishte një dramë e vërtetë.
Klubi nga Prizreni arriti më në fund ta bëjë atë që nuk ia kishte dalë në finalet e fundit ndaj ‘Xehetarëve’.
Bashkimi rrëmbeu trofeun pas një ballafaqimi spektakolar, sidomos të sekondave të fundit.
Sebep që ndeshja të shkojë në vazhdime, u bë një treshe e ‘çmendur’ e Dardan Kapitit.
Pas barazimit të momenteve të fundit, Bashkimi ia doli që të çojë rezultatin në 84-87 dhe festa e prizrenasve nisi po aty.
Por, makth i tyre në vetëm 1.6 sekonda, u bë Kapiti i Trepçës, që shënoi nga një distancë, që e kalonte gjysmën e fushës.
Një treshe të tillë nga fituesi i të gjithë trofeve në dy vitet e fundit me Trepçën, e kemi parë edhe para disa muajsh.
Në ballafaqimin e 26 prillit në ‘Karagaçi’, Dardani kishte shënuar po njësoj,
Megjithatë, as atëherë, fati nuk ishte në anën e tyre.
Ajo përballje ishte gjysmëfinalja e dytë e “Play-off”-it, ku fitoi Peja.