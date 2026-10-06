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Dani Carvajal është pranë rikthimit në La Liga, këtë herë me fanellën e Getafes.
Mbrojtësi 34-vjeçar, i cili u nda nga Real Madridi në fund të qershorit dhe aktualisht është lojtar i lirë, ka avancuar negociatat me klubin madrilen.
Sipas raportimeve të fundit, Carvajal tashmë ka kryer edhe testet mjekësore, ndërsa mbetet vetëm miratimi i La Ligas për regjistrimin e tij.
Trajneri Jose Bordalas ka qenë një nga figurat kryesore në bindjen e mbrojtësit për t’iu bashkuar Getafes.
Carvajal, i cili gjatë karrierës me Real Madridin fitoi 27 trofe, përfshirë gjashtë Champions League, pritet të sjellë eksperiencë të madhe në skuadrën e Getafes./Klankosova.tv