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Real Madridi e mposhti Espanyolin me rezultat 2-1 në xhiron e dytë të La Ligës, duke marrë tri pikët e para të sezonit falë një goli të shënuar në fund të ndeshjes.
“Los Blancos” u përballën me vështirësi në udhëtim, ndërsa një moment nga ndeshja ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale, transmeton Klankosova.tv.
Në qendër të vëmendjes ishte Vinicius Junior, i cili u shfaq i irrituar me bashkëlojtarin e tij, Arda Guler.
Arda Güler'den istediği pası alamayan Vinicius Junior'un tepkisi:— FutbolArena (@futbolarena) August 25, 2026
"Arda, lütfen bir kere bana pas ver. Her zaman aynı şey."pic.twitter.com/OLhZD5Fltl
Në një aksion, turku zgjodhi t’ia pasonte topin Kylian Mbappes, ndërsa Vinicius nuk ishte i kënaqur me këtë vendim.
“Arda, Arda, më paso topin një herë, gjithmonë e njëjta gjë”, dëgjohet t’i thotë braziliani Gulerit.