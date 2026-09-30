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Një skandal ka tronditur shoubizin në Shqipëri.
Pamje të kompozitorit Adrian Hila në marrëdhënie intime me fytyra publike kanë bërë xhiron e rrjetit, transmeton Klankosova.tv.
Gazetari Miftar Zejnullahu, në emisionin “Kosova Today” deklaroi se është shqetësuese se si këto pamje xhirohen e pastaj edhe publikohen.
“Një pjesë ku duhet me u ndalë dhe me u shqetësu goxha shumë është se qysh marrëdhëniet intime të këtij personazhi të njohur që i thotë vetes kompozitor, i filmon fytyra publike që ka kaluar një natë me to”, tha Zejnullahu.