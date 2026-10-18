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Sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Mirlind Daku, po kalon nëpër një formë të jashtëzakonshme, duke konfirmuar edhe një herë klasin e tij prej golashënuesi të lindur në kampionatin rus.
Ylli nga Gjilani e gjeti sërish rrugën drejt rrjetës, kësaj radhe përballë ish-skuadrës së tij, Rubin Kazan, transmeton Klankosova.tv.
Dakut i mjaftoi vetëm një minutë në fushën e blertë pas inkuadrimit nga stoli për të lënë gjurmë të menjëhershme.
Ai realizoi një kryevepër me një goditje parabolike fantastike që la të shtangur portierin kundërshtar.
🇦🇱 Mirlind Daku scores his first goal for Spartak in the Russian Premier League, against his ex club, Rubin. Daku scored one minute after coming on.— Illyrian Footy 🇦🇱 (@IllyrianFooty) October 18, 2026
3 goals in the last 2 games. pic.twitter.com/ggwCWUxloI
Për respekt ndaj klubit ku kaloi periudha të rëndësishme në karrierë, sulmuesi kuqezi zgjodhi të mos festonte pas realizimit të golit.
Ky shënim dëshmon formën shpërthyese të Dakut pas pauzës së ndeshjeve me kombëtaret, duke e çuar në tre numrin e golave në dy sfidat e fundit.
Me paraqitje të tilla vendimtare dhe efikasitet të lartë, duket se është vetëm çështje kohe para se 28-vjeçari të zërë vendin fiks të titullarit në formacionin bazë të Spartakut të Moskës.