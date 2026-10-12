Lajmet e fundit
Aktorja shqiptare dhe ish-banorja e “Big Brother VIP”, Monika Lubonja, ka publikuar në Instagram videon e parë pas qarkullimit të videove intime të Adi Hilës, në të cilat shfaqej edhe ajo.
Videoja e publikuar nga Lubonja ka për qëllim promovimin e një biznesi, por vëmendja është përqendruar te aktorja, e cila më herët ka reaguar përmes një deklarate në Instastory.
"Çudia më e madhe zgjat 7 ditë", thotë aktorja në video.
Lubonja ka zgjedhur t’i mbajë të mbyllura komentet në postimin e saj.