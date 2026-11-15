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Mbrojtësi i Barcelonës, Pau Cubarsi, ka folur për mungesën e vlerësimit që shpesh marrin futbollistët e repartit defensiv, duke theksuar se vëmendja e tifozëve dhe opinionit është kryesisht te sulmuesit dhe anësorët.
“Mbrojtësit nuk bien shumë në sy. Njerëzit preferojnë sulmuesit, anësorët apo lojtarët që shënojnë gola dhe japin asistime, dhe këtë e kuptoj”, u shpreh talenti spanjoll.
Megjithatë, Cubarsi theksoi se futbollistët e mbrojtjes bëjnë një punë të madhe, e cila jo gjithmonë merr vlerësimin e merituar.
“Ata që luajnë në mbrojtje bëjnë më shumë punën e pistë. Do të doja që roli ynë të vlerësohej pak më shumë. Jo për mua personalisht, por do të ishte mirë që çdo mbrojtës të merrte vlerësimin që meriton, sepse ne bëjmë një punë shumë të rëndësishme”, përfundoi ai në një intervistë për The Athletic./Klankosova.tv