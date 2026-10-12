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Peugeot synon ta rikthejë kupenë sportive RCZ në një version tërësisht elektrik, me 500 kuaj fuqi, autonomi deri në 600 kilometra dhe teknologji që mundëson karikimin e baterisë nga 10 në 80 për qind për vetëm 10 minuta.
Prodhuesi francez e prezantoi konceptin e ri RCZ Vision pak orë para hapjes së Panairit të Automjeteve në Paris 2026, duke shfaqur idenë se si mund të duken veturat e tij sportive në të ardhmen.
Megjithatë, për momentin nuk dihet nëse ky model do të prodhohet për tregun e gjerë, transmeton Klankosova.tv.
Në pamje, RCZ Vision dallohet për formën e ulët sportive, krahët e theksuar dhe linjat moderne. Një prej elementeve që të kujton modelin origjinal është çatia me dy fryrje, e cila ishte ndër tiparet më karakteristike të RCZ-së së prodhuar nga viti 2009 deri më 2015.
Koncepti i ri është 4.65 metra i gjatë, 1.94 metra i gjerë dhe vetëm 1.35 metra i lartë. Ndriçimi është ridizajnuar me elemente të holla që rikthejnë motivin e tri kthetrave, të njohur nga modelet e Peugeot.
500 kuaj fuqi dhe bateri që mbushet për 10 minuta
Sipas të dhënave të prezantuara nga kompania, RCZ Vision zhvillon 500 kuaj fuqi dhe synon të ofrojë autonomi deri në 600 kilometra me një karikim. Peugeot deklaron gjithashtu se konsumi i energjisë mund të jetë rreth 11.5 kWh për 100 kilometra.
Një nga risitë më të rëndësishme është bateria në gjendje të ngurtë, e zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë Factorial Energy. Ajo ka trashësi prej vetëm 110 milimetrash dhe mbështetet në një sistem elektrik me tension prej 1,000 voltësh.
Sipas Peugeot, kjo teknologji mundëson kalimin e nivelit të karikimit nga 10 në 80 për qind brenda vetëm 10 minutash. Megjithatë, këto shifra janë deklaruar për konceptin dhe ende nuk janë konfirmuar për një automjet që do të hyjë në prodhim, transmeton Klankosova.tv.
Timon ndryshe dhe teknologji të reja në kabinë
Risi të shumta janë përfshirë edhe në brendësi të automjetit. RCZ Vision përdor gjeneratën e ardhshme të sistemit i-Cockpit, timonin e veçantë Hypersquare dhe ekrane transparente Micro LED.
Koncepti përfshin edhe sistemet steer-by-wire dhe brake-by-wire. Në vend të lidhjeve tradicionale mekanike ose hidraulike, këto teknologji përdorin sinjale elektronike për të kontrolluar drejtimin dhe frenimin e automjetit.
Peugeot ka parashikuar gjithashtu funksione të avancuara të drejtimit të automatizuar. Kabina ka katër ulëse dhe është projektuar për të kombinuar pamjen sportive me rehatinë gjatë udhëtimeve të gjata.
Sa i përket materialeve, kompania ka përdorur alumin të ricikluar në bojën e jashtme, ndërsa brenda janë kombinuar Alcantara, lëkurë e ricikluar dhe alumin i përpunuar.
Pavarësisht teknologjive dhe performancës së premtuar, Peugeot RCZ Vision mbetet vetëm një koncept. Kompania ende nuk ka bërë të ditur nëse do ta rikthejë këtë kupé sportive në prodhim apo cilat prej risive të saj do të kalojnë në modelet e ardhshme të markës.