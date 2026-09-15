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Një lëvizje e bujshme mund të ndryshojë përgjithmonë fatin e Al Nassr-it.
Sipas raportimeve që vijnë nga Arabia Saudite, Cristiano Ronaldo dhe Gerry Cardinale, pronari i Milanit dhe CEO i RedBird Capital Partners, janë bërë pjesë e një konsorciumi që po përgatit një ofertë për blerjen e klubit saudit.
Sipas A Bola, që citon analistin sportiv Naëaf_STATS, konsorciumi përbëhet nga pesë investitorë dhe synon të blejë Al Nassr-in nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite (PIF).
Përveç Ronaldos dhe Cardinale, pjesë e grupit thuhet se janë edhe tre biznesmenë të fuqishëm sauditë: Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji dhe Sharaf Al-Hariri.
Nëse marrëveshja konkretizohet, bëhet fjalë për një prej operacioneve më spektakolare në futbollin arab. Ronaldo, i cili është figura kryesore e Al Nassr-it që prej transferimit të tij në Arabinë Saudite, mund të kalojë nga ylli i klubit në një prej pronarëve të tij.
Ende nuk ka një konfirmim zyrtar për ofertën, por raportimet kanë ndezur menjëherë spekulimet për një revolucion të ri te Al Nassr./Klankosova.tv