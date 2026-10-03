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Portieri belg, Thibaut Courtois, ka folur për dënimin e Manchester Cityt për dallavere financiare, duke thënë se Qytetarët i kanë manipuluar garat me atë që kanë bërë.
Ish-gardiani i Chelseas tani i Real Madridit tha se vihet në pikëpyetje suksesi i tyre kur bën mend lehtësitë që erdhën pas fshehjeve financiare të tyre.
“Ajo që ka bërë Manchester City është që i ka manipuluar garat”, ka thënë Courtois.
“Ndoshta, nëse nuk do ta kishin bërë atë që bënë, nuk do të kishin mundur t’i joshin lojtarët që arritën t’i transferonin”.