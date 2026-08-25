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UFC po kalon një periudhë ndryshimesh, me njëkohësisht kritika për mënyrën e drejtimit të organizatës dhe shenja të një rigjallërimi në një prej kategorive më të rëndësishme. Paulo Costa ka sulmuar mënyrën se si po menaxhohet UFC-ja pa përfshirjen e mëparshme të Dana White, ndërsa vetë White beson se divizioni Heavyweight po del nga një periudhë stagnimi.
Costa pretendon se UFC po bën gabime në matchmaking dhe se organizata është më pak efikase pa përfshirjen e White në këtë proces. Deklaratat e brazilianit vijnë pasi ai ka fituar dy luftërat e fundit dhe është rikthyer në vëmendje pas KO-së ndaj Azamat Murzakanov në debutimin e tij në Light Heavyweight (pesha Gjysmë e Rëndë). Braziliani tashmë po mendon edhe për të ardhmen e tij, pasi me marrëveshjen aktuale ka vetëm edhe një luftë dhe ka lënë të hapur mundësinë e rinovimit me UFC, por kërkon kushte që, pasqyrojnë më mirë vlerën e tij në treg.
Në të njëjtën kohë, White sheh zhvillime pozitive në kategorinë tjetër, atë të Heavyweight (pesha e Rëndë). Fitorja e Vitor Petrino ndaj Serghei Spivac në Sacramento vikendin e kaluar, e çoi brazilianin në Top 10, ndërsa Shamil Gaziev dhe Anthony Wint janë dy emra të tjerë të rinj që kanë impresionuar së fundmi. White beson se kjo valë e re mund t'i japë jetë një divizioni që, sipas tij, ishte bërë “paksa i ndenjur”.
Petrino tashmë ka katër fitore radhazi në Heavyweight dhe kërkon një tjetër hap drejt elitës, ndërsa UFC po përpiqet të ndërtojë një brez të ri në një kategori ku Tom Aspinall ka qenë jashtë aksionit për një periudhë të gjatë.
Pra, ndërsa Paulo Costa pyet nëse UFC-ja po drejtohet siç duhet, White sheh një tjetër problem që mund të jetë duke u zgjidhur: Heavyweight po fillon të ketë përsëri jetë.