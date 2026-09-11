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Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, të dielën vazhdon turneun e tij nëpër 27 kryeqytetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Në takimet me liderët evropianë, një nga temat kryesore është zgjerimi i BE-së dhe avancimi i perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën dhe Moldavinë.
Në listën e vendeve që synojnë anëtarësimin në BE është edhe Kosova, krahas Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnjës dhe Hercegovinës e Serbisë.
Costa ka deklaruar se integrimi i Ballkanit Perëndimor, Ukrainës dhe Moldavisë në BE përbën një nga investimet më të fuqishme për sigurinë dhe përparimin e kontinentit.
Për zgjerimin është diskutuar edhe gjatë takimit të tij me kancelarin gjerman, Friedrich Merz.
Ky i fundit ka thënë se Gjermania mbështet avancimin e procesit për vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën dhe Moldavinë.
Ndërkohë, pas rreth një muaji, liderët e Bashkimit Evropian pritet të mblidhen në një Takim Special Strategjik, ku tema e vetme e diskutimit do të jetë zgjerimi i Unionit.