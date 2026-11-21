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Comodita Home ka hapur dyqanin e saj më të ri në American Retail në Pejë.
Kjo është pika e tretë e Comodita-s në Pejë, dhe është më e madhja ku janë të përfshira të gjitha produktet, nga kuzhina e deri te aksesorët.
“Është pika jonë e tretë në Pejë, këtu në American Retail. Është pika e madhe që janë të ekspozuara gjitha produktet, kuzhinë, tekstil, aksesorë... Po ashtu, për nder të Black Friday, është hap edhe si pikë për me pas zbritje deri në 75%”, tha Shpat Xharra, menaxher i pikës më të re të kompanisë.
Ai bëri me dije se është lansuar edhe dysheku ekskluziv, Hybrid Black, për nderë të Black Friday.
“Kemi lansuar dyshekun më të ri, Hybrid Black, për kampanjën tonë Black Friday, i cili është në zbritje deri në 75%, ose me një çmim shumë të mirë, 299 Euro”.
Xharra tha se kampanja e nisur sot, vazhdon gjatë gjithë muajit, me super-zbritje në të gjitha produktet.
“Është kampanjë që vazhdon gjatë gjithë muajit, që simbolizohet me zbritje shumë të mëdha, deri në 75%, duke përfshirë dyshekët, që e kemi produktin tonë kryesor, gjumin, kuzhinën, tekstilin, kafenë dhe korniza e shumë produkte tjera, të cilat i ftoj të gjithë qytetarët e Pejës dhe më gjerë që të vijnë e të vizitojnë këtë pikë”, u shpreh ai.
Sipas tij, dyshekët vazhdojnë të jenë produktet më të kërkuara nga konsumatorët, por duke mos anashkaluar edhe produkte e tjera të shumta.
“Ne e kemi dyshekun top-produkt, dhe interesimi më i madh është te dyshekët, dhe te dysheku ekskluziv që e kemi vetëm për Black Friday, që është Hybrid Black. Kështu që dysheku është produkti ynë kryesor, duke mos i anashkaluar edhe produktet tjera”, deklaroi Xharra.
Ai potencoi se zbritja deri në 75% është në të gjitha pikat që Comodita Home i ka nëpër Kosovë, dhe vlen në shumicën e produkteve.
“Zbritja është e ndryshme, duke filluar nga tekstili, kuzhina, kafeja, dyshekët, kornizat, të cilat i kemi, sidomos në këtë pikën e American Retail, të ekspozuara mbi 15 lloje ku mund të gjejnë zgjidhje të shumta të gjithë qytetarët që janë të interesuar për korniza dhe dyshekë”, u shpreh menaxheri i pikës më të re të Comodita Home, Shpat Xharra.
E qytetarëve të Pejës, por edhe të gjithë Kosovës, nuk u mbetet asgjë tjetër, pos të vizitojnë pikat e tyre më të afërta ngase qysh sot nisin zbritjet deri në 75% në shumicën e produkteve. /Klankosova.tv