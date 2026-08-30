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Como ka marrë një fitore të madhe 2-1 ndaj Napolit, duke i dhënë një goditje të fortë skuadrës së drejtuar nga Massimiliano Allegri.
Një tjetër paraqitje që ngre pikëpyetje për zgjedhjen e trajnerit, i cili duket se po has vështirësi për t’i përshtatur idetë e tij me futbollin modern.
Baturina i dha avantazhin Comos, ndërsa Napoli reagoi dhe barazoi me Hojlund. Megjithatë, skuadra vendase nuk u dorëzua dhe gjeti golin e fitores me Dauvilas, sulmuesin që po konfirmohet si një nga lojtarët më të rëndësishëm të Comos.
Me këtë fitore, Como shkon në 4 pikë pas dy javëve të para, ndërsa Napoli mbetet me 3 pikë.
Në javën e tretë, Como do të udhëtojë për t’u përballur me Genoan, ndërsa Napoli e pret një sfidë shumë më e vështirë: derbi i madh ndaj Interit në “San Siro”./klankosova.tv