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Como ka marrë një fitore të madhe në transfertë ndaj Genoas, duke triumfuar me rezultatin 1-4 dhe duke kaluar përkohësisht në krye të tabelës së Serie A me 7 pikë pas tri javësh.
Genoa e nisi mirë ndeshjen dhe kaloi në avantazh me Osmajic, duke krijuar përshtypjen se mund të merrte një rezultat pozitiv para tifozëve të saj.
Megjithatë, Como reagoi në mënyrë të jashtëzakonshme. Baturina barazoi rezultatin, ndërsa Diao realizoi dy herë për t’i dhënë avantazhin dhe më pas qetësinë skuadrës mike. Për të vulosur fitoren mendoi Nico Paz, i cili shënoi golin e katërt të Comos.
Me këtë sukses, Como shkon në kuotën e 7 pikëve dhe merr përkohësisht kreun e kampionatit, ndërsa Genoa pëson humbjen e tretë në po aq ndeshje dhe mbetet pa pikë.
Në javën e ardhshme, Como do të presë Parman, ndërsa Genoa do të kërkojë pikët e para në shtëpi ndaj Frosinones.