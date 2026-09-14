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Como dhe Roma kanë marrë fitore të rëndësishme në javën e katërt të Serie A, të dyja me rezultat 2-0.
Como triumfoi 2-0 ndaj Parmës në shtëpi. Golat për skuadrën nga Liqeni i Komos i shënuan Simone Lontani dhe David Romero, duke i dhënë vendasve tri pikë të rëndësishme në garën e tyre për kreun, transmeton Klankosova.tv.
Fitore 0-2 mori edhe Roma në udhëtim ndaj Torinos. Donyell Malen me.golin e gjashtë sezonal, ishte ai që zhbllokoi rezultatin për skuadrën e Gian Piero Gasperinit, ndërsa Roma vulosi fitoren me golin e dytë në pjesën e dytë.
Roma vazhdon kështu me start perfekt në kampionat, ndërsa Como konfirmon formën e mirë dhe synimet për një sezon të madh.