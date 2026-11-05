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Bekim Çollaku, pjesëtar i ekipeve mbrojtëse të ish-presidentit Hashim Thaçi, ka deklaruar se procesi gjyqësor në Hagë ka pasur karakter politik që nga ngritja e aktakuzës.
Ai ka shprehur shqetësime edhe për zhvillimet përgjatë procesit dhe çështjen e Apelit.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Çollaku u shpreh i bindur se qëllimi i procesit ka qenë politik dhe se synimi ka qenë dënimi i të akuzuarve.
“Jam i bindur që nga momenti i ngritjes të aktakuzës qëllimi ka qenë politik, qëllimi ka qenë për t’i dënuar, mirëpo sikur të kishte mbikëqyrje ndërkombëtare, sikur të kishte diplomaci të mirëfilltë nga ana e insituticioneve të Republikës së Kosovës për të siguruar një gjykim të drejt, sikur të kishte llogaridhënie të kësaj gjykate, qoftë te institucioneve vendore apo te ndonjë institucion ndërkombëtar, paneli i gjykatësve do ta kishte të pamundur të bënte lëshimet përgjatë procesit, të cilat secili që e ka përcjell sado pak këtë proces ka mundur t’i identifikoj", deklaroi ai.