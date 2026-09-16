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Platforma “Liria ka Emër” ka bërë një njoftim në prag të shpalljes së aktgjykimit ndaj katër ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë.
“Çohu Kosovë! Edhe më pak se 4 orë deri në vendim. Do të jemi këtu - deri në LIRI!”, thuhet në njoftimin e publikuar nga platforma, transmeton Klankosova.tv.
Në kuadër të njoftimit, “Liria ka Emër” ka shpërndarë edhe një video nga sheshi i Prishtinës, ku gjatë natës janë mbledhur qytetarë për të pritur orët e fundit para shpalljes së vendimit.
Aktgjykimi ndaj katër ish-pjesëtarëve të UÇK-së pritet të shpallet në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë me fillim nga ora 10:00. /Klankosova.tv