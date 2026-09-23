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Çmimet e naftës në Kosovë po vazhdojnë të rriten.
Ato po shkojnë drejt 2 euro për litër, pasi gjatë të mërkurës, litri i saj u shit për 1.94 euro, transmeton klankosova.tv.
Për ta frenuar rritjen e mëtejme, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë i është drejtuar dy herë Qeverisë me kërkesën për heqjen e akcizës së derivateve.
Sipas tyre, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka ndërmarrë një hap të tillë.
Për një ekspert të çështjes, akciza që aktualisht është 36 centë, edhe nëse largohet nuk do të garantonte domosdoshmërisht ulje.
Televizioni ka dërguar pyetje në Ministrinë e Tregtisë nëse ka plan të largohet akciza por e njëjta nuk ktheu përgjigje gjatë së mërkurës.