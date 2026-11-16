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Black Friday këtë vit vjen me oferta të jashtëzakonshme në Comodita Home! Brendi i njohur i produkteve për shtëpi ka lansuar një nga kampanjat më atraktive të vitit, me zbritje deri në 75% dhe çmime që vështirë të besohen.
Në qendër të vëmendjes është dysheku Hybrid Black Limited Edition, i cili këtë Black Friday vjen me çmim vetëm 299 euro! Një edicion special që kombinon rehatinë dhe cilësinë me një çmim jashtëzakonisht të favorshëm.
Për ata që dëshirojnë të përfitojnë edhe më shumë, dysheku Cloud vjen me katër dhurata: dy jastëkë, një jorgan dhe lagështuesin e ajrit Rainbow Air S, për vetëm 449 euro! Një ofertë e veçantë që sjell gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të rehatshëm.
Një tjetër surprizë e kësaj kampanje është dysheku Hybrid, me çmim vetëm 349 euro, i cili shoqërohet me një set pjatash nga guri dhuratë. Një kombinim i veçantë që sjell rehati në dhomën e gjumit dhe elegancë në tryezën tuaj.
Ndërkohë, për të gjithë ata që kërkojnë një dyshek cilësor me çmim ekonomik, dysheku Memory ofrohet për vetëm 199 euro, së bashku me një batanije Soft Touch 200 × 200 cm dhuratë.
Comodita Home ka përgatitur zbritje deri në 75% në të gjitha kategoritë e produkteve, duke përfshirë jorganë, jastëkë, çarçafë, batanije, sete pjatash, tenxhere, produkte për kuzhinë e banjo, si dhe shumë aksesorë të tjerë për shtëpinë.
Kjo kampanjë është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata që planifikojnë të rifreskojnë ambientet e shtëpisë, të investojnë në produkte cilësore apo të përgatiten për festat e fundvitit, duke përfituar nga çmime jashtëzakonisht të favorshme.
Me oferta të tilla, Black Friday në Comodita Home premton të jetë një nga ngjarjet më tërheqëse të blerjeve të këtij sezoni.
Ofertat mund t’i shfrytëzoni në të gjitha dyqanet e Comodita Home, si dhe përmes porosive online në www.comoditahome.com, në rrjetet sociale apo duke telefonuar falas në 0800 25 000 dhe përmes dritares Comodita Tv Shop në numrin 0800 77 888!
Një gjë është e sigurt këtë Black Friday, Comodita Home ka sjell çmimet më të ulëta që nuk duhen humbur!