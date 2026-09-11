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Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka ndarë një mesazh përmes të cilit ka vënë në pah figurat Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, të cilët sipas tij, shkruan historinë e vendit përmes punës, sakrificës dhe luftës për liri.
Lushtaku ka theksuar se portretet e çlirimtarëve nëpër Skenderaj shërbejnë si kujtesë për gjeneratat e sotme dhe të ardhshme për çmimin që është paguar për lirinë, transmeton Klankosova.tv.
“Sot, qyteti ynë flet me portretet e atyre që e shkruan historinë me punën dhe sakrificën e tyre. Në çdo cep të Skenderajt, Çlirimtarët na kujtojnë se liria nuk u fal, por u fitua me luftë, me gjak dhe me sakrificë!”, ka shkruar Lushtaku.