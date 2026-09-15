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Organizatori i tubimit në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku është duka u zhivlluar edhe aktiviteti "Zjarri i lirisë" nga platofrma “Liria ka Emër”, Çlirim Haziri, njëherësh i biri i dëshmorit të UÇK-së, Xhavit Haziri, ka thënë se qytetarët janë mbledhur për të pritur vendimin e Gjykatës Speciale.
Në një lidhje direkte për emisionin “Edicioni Special” të Klan Kosova, Haziri i tha gazetares Vesa Hoda se qytetarët do t’i kalojnë orët e natës së bashku në shesh, me shpresën se ish-pjesëtarët e UÇK-së do të dalin triumfues.
Ne sot jemi mbledhur këtu për me prit një vendim i cili mendoj që përcakton fatin e Kosovës. Kështu bashkërisht mendoj që do t’i kalojmë orët e natës deri në mëngjes në sheshin ‘Skënderbeu’, këtu para heroit tonë kombëtar”, tha Haziri.
Ai theksoi se në shesh janë mbledhur qytetarë nga vende të ndryshme, me histori të ndryshme, por që, sipas tij, i bashkon e njëjta ndjenjë, dëshirë dhe shpresë.
Bashkë me të gjithë këta qytetarë që kanë ardhur nga vende të ndryshme, me histori të ndryshme, por me të njëjtën ndjenjë, me të njëjtën dëshirë, me të njëjtën shpresë, ku të gjithë shpresojmë që UÇK-ja do të dalë triumfuese dhe fitimtare në Gjykatën Speciale”, u shpreh ai.
Haziri tha se shpreson që personat që, sipas tij, po e përfaqësojnë luftën e UÇK-së dhe luftën e NATO-s, të triumfojnë ndaj akuzave.