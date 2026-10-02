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Qeveria e Kosovës i është përgjigjur mbrëmjen e sotme ka kërkesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës për Nismën legjislative për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Sipas njoftimit, përgjigja e Qeverisë përfshin “opinionin ligjor të përputhshmërisë me acquis të BE-së; vlerësimin e ndikimit buxhetor; dhe, opinionin ligjor lidhur me përmbajtjen e projektligjit në fjalë”.
Propozimi për ndryshimin e Ligjit për Specialen është bërë nga PDK-ja, dhe ka ardhur pas aktgjykimit dënues të shkallës së parë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. /Klankosova.tv