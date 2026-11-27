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Komuna e Prishtinës, mbrëmjen e sotme pretendoi se është ndaluar nga Policia e Kosovës vendosja e muralit të Nënë Terezës në një objekt në kryeqytet.
Sipas Përparim Ramës, policia u kishte thënë atyre se urdhri për ndalimin e vendosjes së muralit u kishte ardhur “nga lart”.
Ai kërkoi sqarime se pse erdhi deri te ky vendim, teksa theksoi se drejtoria përkatëse e Komunës e kishte dhënë lejen për vendosjen e tij.
Por në ndërkohë, reagoi Ministria e Ekonomisë, e cila tha se vendimi për ndalimin e vendosjes së muralit është marrë nga Prokuroria, pasi, sipas tyre, objekti është pronë e tyre dhe se nuk është marrë pëlqimi i ministrisë për vendosjes e atij murali.
Në ndërkohë, Komuna e Prishtinës ka dërguar një ftesë për media, ku thuhet se të shtunën, në orën 09:00, do të bëhet vendosja e muralit në fjalë në sheshin “Zahir Pajaziti”.
“Ju ftojmë të përcillni vendosjen e muralit të Nënës Terezë, që do të bëhet nesër, e shtunë, 28 nëntor 2026, në orën 09:00, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Në vendosjen e muralit do të marrë pjesë Kryetari i Kryeqytetit z. Përparim Rama, së bashku me anëtarët e kabinetit të tij”, thuhet në njoftimin për media të Komunës së Prishtinës.