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Gazetarët Erblina Okrashtica dhe Shkumbin Pireva kanë diskutuar në emisionin “Ora 7” për garën në Ligën e Kampionëve, formën e skuadrave kryesore evropiane dhe favoritët për ta fituar këtë garë.
Gjatë diskutimit, vëmendje iu kushtua Barcelonës, PSG-së, Bayern Munichut dhe Arsenalit, si dhe sfidave që klubet përballen për shkak të kalendarit të ngjeshur të ndeshjeve.
Po ashtu, u diskutua edhe për përballjen mes Barcelonës dhe Real Madridit, me theks te forma aktuale e skuadrave dhe pritjet për këtë duel.
Për detajet e plota, ndiqni videon vijuese: